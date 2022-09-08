“الوطنية للنفط” تختتم وشة عمل خاصة بالتحول الرقمي في القطاع

الوطن|متابعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختتام ورشة العمل الخاصة بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والتحول الرقمي في قطاع النفط.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك إن ورشة العمل المختتمة اليوم الخميس في مقر شركة الخليج العربي للنفط ببنغازي، تضمنت عروضا فنية من الشركات النفطية بخصوص تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل التوجه إلى التحوّل الرقمي في القطاع.

وأوضحت المؤسسة أن العروض تناولت أيضا الصعوبات والتحديات التي تواجه تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع وأهمها أمن المعلومات وكيفية الحفاظ على البيانات وسريتها.