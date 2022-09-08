محطة أوباري تدخل الخدمة بعد تأمين اللواء طارق بن زياد لفرق التركيب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول محطة أوباري على خط الشبكة العامة للكهرباء وتحسن قريب في مستوى الكهرباء بالجنوب الغربي.

يأتي ذلك بعد تأمين فرق تركيب أبراج الضغط العالي الكهربائية بالفجيج من قبل اللواء طارق بن زياد المعزز بالجنوب.

وقالت شركة الكهرباء، إن العمل قارب على الانتهاء لربط خط أوباري الفجبج بمحطة تحويل الفجيج جهد 220 ك.ف لنقل كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري الغازية إلى الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن العمل أيضا قائم على إصلاح كابل محطة تحويل اللياس / الجنوب جهد 30 ك.ف، حيث استمر العمل حتي ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول من قبل فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي.