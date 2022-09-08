عون والمبروك يبحثان دعم قطاع النفط

بحث وزيرا النفط والغاز محمد عون، والمالية خالد المبروك، خلال اجتماع اليوم الخميس، دعم قطاع النفط للوصول إلى المستهدفات والمحافظة على الإنتاج وزيادته.

وناقش الوزيران، خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة النفط، عدة موضوعات تهم قطاع النفط والغاز والمالية وسبل تذليل المشكلات من أجل دعم القطاع، وكذلك آلية تنفيذ قرار زيادة المستخدمين وفقا لما جاء بقرار مجلس الوزراء.

– مؤسسة النفط: بدء تنفيذ زيادة رواتب العاملين بالقطاع

وأمس الأربعاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، البدء فعليا في تنفيذ الزيادة المقررة لرواتب العاملين في القطاع وفقا للقرار رقم 204 لسنة 2022، وفق بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبناء على ذلك، أعطى رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، توجيهاته للشركات والإدارات المالية للتواصل مع الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة للتنسيق في صرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الزيادة، والبدء في تنفيذ قرار وزير النفط والغاز رقم 43 لسنة 2021 بشأن صرف الزيادة المقررة للعلاوة الحقلية.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الإثنين الماضي، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.