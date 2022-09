أبو جناح: نتمنى للمنقوش التوفيق بتأدية مهامها لاستعادة ليبيا لموقعها وتأثيرها الإيجابي

ليبيا – أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح عن كامل تقديره لجهود وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التي استلمت رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال الدورة العادية 158.

أبو جناح أبدى في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” تمنياته لها بالتوفيق في تأدية مهامها خدمةً للعمل العربي المشترك واستعادة ليبيا لموقعها وتأثيرها الإيجابي في محيطها العربي، رفقة مندوبية ليبيا الدائمة في جامعة الدول العربية وسفارة ليببا في القاهرة.

