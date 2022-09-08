السائح: ليبيا رقم “1” عالميًا في إمكانية دخول “جدري القرود”

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح الخميس، إن ليبيا الآن في التصنيف رقم واحد حسب منظمة الصحة العالمية في إمكانية دخول مرض “جدري القرود”، ما يعني أن البلاد في أي لحظة يمكن أن تظهر بها حالات.

وأوضح السائح، حسب ما نشر على صفحته الرسمية، أن المركز لديه القدرة المعملية على تشخيص الحالات، حيث تم توفير المشغلات واستقبلوا العديد من حالات الاشتباه وكلها سلبية، ودرب على أخد العينات وفهم ومعرفة حالات الاشتباه.

وكشف مدير المركز أن جميع منافذ البلاد في حالة تأهب، وتم تجهيز بروتوكول علاجي من قبل اللجنة العلمية في المركز، وأنه حسب الاتفاق الآن سيتم عزل الحالات المصابة في أقسام الأمراض السارية داخل المستشفيات.

ونوه مدير مكافحة الأمراض بأن “جدري القرود” ليس شديد الانتشار، ولا يتوقع أن يكون كفيروس كورونا.

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