شاهد في «اقتصاد بلس»: مستحقات المستشفيات الأردنية تتسبب في وفاة طفل ليبي

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الخميس، الضوء على ديوان ليبيا للمستشفيات الأردنية، والتي تسببت مؤخرًا في وفاة طفل ليبي، بعدما توقفت المصحات عن استقبال المرضى الليبيين.

وفي 18 أغسطس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ملف العلاج بالخارج وكيفية وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها، كما جرى وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البت في الملفات المقدمة من المرضى، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية.

استيلاء مسؤولين بوزارة التعليم على المال العام

وأشار البرنامج إلى إعلان النيابة العامة، أمس الأربعاء، حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية، بعدما حركت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.

– «حكومة الوحدة» تصرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة

– حبس مسؤولين بوزارة التعليم بتهمة الاستيلاء على المال العام

إجراءات الدبيبة المتعلقة بالمرتبات والمنح

وإلى ملف آخر، عرض البرنامج تفاصيل الإجراءات التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، والتي تتضمن صرف منحة أسر الشهداء بداية من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن 22 جهة جديد نفذت جدول المرتبات الموحد.

كما أكد الدبيبة إحالة 3 أشهر من منحة الأبناء من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حسابات مستحقيها لدى المصارف، بالإضافة إلى البدء في صرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة مع دفع فروقات الأشهر الستة الماضية.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تحويل المخصصات المالية لمنحة الطلبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الفني والتقني، حيث طالب الوزيرين بضرورة البدء في صرف المنحة للطلبة المستحقين دون تأخير وباستمرار.