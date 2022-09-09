بدعوة من اقعيم..اجتماع موسع لبحث تفعيل القوانين وتطبيقها على المُستشفيات والعيادات الخاصة 

النوان – بنغازي

شدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على ضرورة تفعيل القوانين وتطبيقها على المُستشفيات والعيادات الخاصة والشركات الطبية.

وتطرق اقعيم خلال اجتماع دعا إليه وكيل وزارة الداخلية بحضُور رئيس وأعضاء اللجنة المكلّفة ومُدير أمن بنغازي، ورئيس الغُرفة التجارية ولفيفٍ من كُبار الضباط والمُستشارين بالوزارة إلى ارتفاع أسعار الكشُوفات الطبية والتصوير والمُعدات والأدوية المُستوردة من الخارج.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع سبب سوء الخدمات الطبية والأسباب الحقيقية التي تواجه عمل المصحات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وبحث الاجتماع مُشكلة عدم توفّر وقُود الديزل ما جعل توفر الكهرباء أمر مُكلف حسب إجماع الحضور

وتم الاتفاق على ضرُورة تفعيل دور التفتيش الصحّي والرقابة على جميع المرافق الصحية، للتأكد من مُطابقتها للمُواصفات والاشتراطات للحصول على تراخيص من الدولة.

وتدخّل اقعيم لمُعالجة إشكالية تأخر استخراج وتجديد تراخيص المزاولة التي تصدر من طرابلس وتستغرق من سنة إلى سنة ونصف، حيث تواصَل مع نائب رئيس الوزراء علي القطراني الذي تعهّد بأنه سيُصدر قرارًا بمنح التراخيص من إدارة الخدمات الصحية بنغازي كما كانت في السابق لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الوكيل أن وزارة الداخلية تُساند القطاع الصحي وتقوم بتقديم الدعم اللازم لمُعالجة كلّ ما يُمكن من عراقيل تواجه المصحّات والعيادات، ولكنها لن تتهاون في المساس بسلامة وأرواح المُواطنين.

وتعهد باستمرار اللجنة المكلّفة في مُتابعة المُستشفيات لردع التجاوزات الخطيرة والمُخالفات في شروط السلامة التي تهدّد حياة المرضى المُتردّدين.