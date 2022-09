ليبيا – أكد المتحدث باسم شركة البريقة أحمد المسلاتي توفر الوقود بالخزانات، وانتظام عمليات تزويد شركات التوزيع.

المسلاتي أرجع في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” إقفال بعض محطات الوقود إلى شركات التوزيع.

