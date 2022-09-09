“حقوق أطفال الأورام”: وفاة الطفل “خشيبة” نتيجة إهمال حكومة الدبيبة

الوطن|رصد

أكّدت رئيس منظمة حقوق أطفال الأورام نجاة قدور، أنّ وفاة الطفل عبد السلام خشيبة وآخرين جاء نتيجة للإهمال المتعمّد من حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت قدور في تصريحات صحفية إن هذه الوفاة ليست الوفاة الأولى للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج، لا سيما بعد قيام لجان العلاج بالخارج والتابعة لوزارة صحة منتهية الولاية بإيقاف عملية زرع النخاع لارتفاع تكلفتها.

ووصفت قدور هذا التجاهل الدائم من لجنة العلاج بالخارج لمرض الأورام بـ”التصفية” المتعمدة، والتي لم تحدث إلا في عهد وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية رمضان أبو جناح.

وأضافت: ”لأول مرة يتم إيقاف علاج مرضى الأورام بشكل نهائي داخلياً وخارجياً منذ سنوات من قبل وزارة الصحة وهذه سابقة لم تحدث من قبل”

ولفتت قدور إلى أنه تم رفع قضية لدى النائب العام ضد هؤلاء المسؤولين لتماديهم في تجاهل مرضى الأورام والاستخفاف بمعاناتهم، متابعةً أنه عندما تصدر لجنة العلاج بالخارج رسالة لتغطية علاج المرضى فإنه لا يعتد بهذه الرسالة في السفارات في الخارج إلا حال وجود توصية ووساطة.

ونوّهت إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية لمرضى الأورام خلال الأيام القادمة نظراً لعدم وجود حل نهائي في القضية والاستمرار في إيقاف العلاج وغلاء الأدوية والعمليات الخاصة بأمراض الأورام.