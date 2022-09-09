الحداد لـ«الزحوف»: مستمرون في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة

التقى رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية “محمد الحداد”، اليوم الخميس، الشيخ “البشتي الزحوف”، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وبحسب بيان رئاسة الأركان التابعة للدبيبة، فإن اللقاء يأتي استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الاقتتال بين الليبين، على حد تعبيره.

وأوصى الحداد، بالاستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن، على حد ما جاء في البيان.

وأكد الحداد، أنه سيكون لرئاسة الأركان، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعو للحرب ويحشد لها، على حد قوله.

واستنكر الحداج، بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد أهل ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، متابعا:” أن نظرتنا للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه”، على حد زعمه.