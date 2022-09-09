الحداد: سيكون لرئاسة الأركان دور أساسي في منع الحرب والاقتتال 

العنوان – طرابلس

أكد رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد بأنه سيكون لرئاسة الأركان العامة، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال.

وأضاف الحداد خلال لقائه الخميس الشيخ البشتي الزحوف، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية، أنه سيعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعوا للحرب ويحشد لها.

وأستنكر بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد ورشفانة، مؤكدًا أن الغرض منها التأجيج والفتنة.

وقال الحداد خلال الاجتماع :”نظرتنا للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه”.

وبحث رئيس الأركان مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الاقتتال بين الليبيين.

وأوصى بالاستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد رئيس الأركان على ضرورة قطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن.