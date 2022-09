ليبيا – أعلنت قوات الجيش القضاء على مهدي دنقو القيادي في تنظيم داعش أخطر العناصر الإرهابية والعقل المدبر والمخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” إن قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد والسرية الخامسة التابعة لقوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على الداعشي الإرهابي مهدي دنقو في الجنوب الليبي”.

وأضاف المحجوب:” وقد تمت العملية بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق وذلك بعد عدة محاولات لهذا الإرهابي للتملص والاختفاء والتواري على الانظار والقيام بعمليات خداع كان اخرها بث خبر القضاء عليه وقتله عندما تم القضاء على عدد من العناصر التابعة له ليختفي وتنتهي عملية المطاردة له وقد تم بث الخبر حينها لطمئنته انه تم القضاء عليه وفي نفس الوقت بدأت عملية متابعته وجمع المعلومات حول تحركاته الجديدة”.

وأشار المحجوب إلى أن مهدي دنقو يعتبر من أخطر العناصر الإرهابية فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الاقباط المصريين.

كما أكد أنه وخلال هذه العملية تم القبض على الإرهابي اسمان نور والذي كان يرافق الإرهابي دنقو وهو من أعضاء تنظيم داعش.

The post القيادة العامة تعلن مقتل العقل المدبر لمذبحة الأقباط في مدينة سرت first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

