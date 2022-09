سهيل الغرياني: حكومة مصر عدو وليست وسيط

ليبيا – قال سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه يفترض بعد حركة وزير خارجية مصر في “الجسم الميت” المسمى بالجامعة العربية على أقل تقدير أن يتم استدعاء سفير مصر في ليبيا من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

الغرياني نجل الالصادق بن عبدالرحمن المدرج على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجب دعوة سفير ليبيا في مصر للمشورة، معتبراً أن حكومة مصر عدو وليست وسيط بكل أسف بحسب قوله.

يشار إلى أن نجل الغرياني من أشد المؤيدين لمجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة الارهابي عندما كانت القوات المسلحة تواجههم بمدينتي بنغازي ودرنة شرق البلاد، حيث شخر الغرياني قناة والده التناصح كمنبر اعلامي لجميع مؤيدي الجماعات الارهابية ومقاتليهم.

