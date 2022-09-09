التائب: رؤية شركة الكهرباء “تتمحور” حول إنجاز المشاريع الاستعجالية

الوطن|رصد

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، إنّ فرق الصيانة بالشركة أنهت أعمال صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة غرب طرابلس، وتمكنت من توصيل دائرتي غرب طرابلس – الزاوية جهد 220 ك.ف بعد أسبوع كامل من العمل.

وأضاف أنّ فرق الشركة قاربت على الانتهاء من ربط خط أوباري الفجيج بمحطة تحويل الفجيج جهد 220 ك.ف لنقل كامل الطاقة المنتجة من المحطة إلى الشبكة الكهربائية والتي ستسهم بشكل كبير في استقرار الشبكة.

وأشار التائب إلى أنّ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء التقى بممثلي أحد الشركات الأمريكية؛ لبحث إمكانية رفع القدرة الإنتاجية للطاقة وإجراء العمرات لتحسين أوضاع الشبكة.

وأوضح أنّ رؤية مجلس إدارة الشركة تتمحور حول إنجاز المشاريع الاستعجالية في أقرب وقت وصيانة المحطات القديمة وتطويرها بما يرفع من قدرتها الإنتاجية ويقلل من ساعات طرح الأحمال.