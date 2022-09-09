كان من أصعب الأعوام..باشاغا يهنئ طلبة الشهادة الإعدادية بالنجاح 

العنوان – سرت

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الخميس طلبة الشهادة الإعدادية بمناسبة النجاح عقب إعلان وزارة التعليم النتيجة.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك” :”أهني كل بناتي وأبنائي الطلاب بنجاحهم في إتمام الشهادة الإعدادية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أتمنى من أبنائي الذين لم يتوفقوا أن يبذلوا جهدهم الكامل في المثابرة للنجاح في الدور الثاني”.

وتابع باشاغا :”لاشك أن هذا العام الدراسي كان من أصعب الأعوام على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين”.

وذكر رئيس الحكومة :”ولن ترتقي بلادنا ولن تزدهر إلا بازدهار ورقي ورفع مستوى جودة التعليم في كل أنحاء ليبيا”.

أعلنت، وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية”.

وقالت الوزارة، إن نسبة النجاح بلغت 64.15 بالمائة، مشيرة إلى عدد الناجحين بلغ 108,484 ومن لهم دور ثان 60,614.

وبيّنت الوزارة، أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بلغ 26,805 والناجحين بتقدير جيد جدا 42,912 والناجحين بتقدير جيد 32,449 وتقدير مقبول 6,318.

التعليم الديني

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح في التعليم الأساسي الديني بلغت 73.68 بالمئة، مشيرة إلى أن المتقدمين للامتحانات بلغ عددهم 57 طالبا نجح منهم 42 ومن لهم دور ثان 15.

وأوضحت الوزارة، أن الناجحين بتقدير ممتاز بلغ عدد 18 وجيد جدا 18 وجيد 6.