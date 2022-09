الدبيبة وتميم : إجراء الانتخابات الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار

ليبيا – استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، بالديوان الأميري رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بحضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ومحافظ البنك المركزي القطري وعدد من الوزراء بالحكومة.

اللقاء ركز بحسب منصة “حكومتنا” على ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.

هذا وحضر اللقاء كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومستشار المحافظ، وسفير ليبيا لدى دولة قطر، والمستشار السياسي.

