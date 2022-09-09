«الرئاسي» ناعياً الملكة إليزابيث الثانية: ندعو الله أن تبقى ذكراها خالدة للأجيال القادمة

نعى المجلس الرئاسي، الملكة إليزابيث الثانية التي وفاتها المنية عن عمر يناهز الـ 96 عاما، وفقا لما أعلنه قصر باكنجهام مساء اليوم الخميس.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له:” ببالغ الحزن والأسى، نتقدم باسمنا وباسم الشعب الليبي، بأحر التعازي لوفاة الملكة “إليزابيث الثانية”، التي كرست حياتها لخدمة بلدها وشعبها، وكانت رمزاً لقيم القيادة الحكيمة المتزنة، ومثال المرأة النبيلة لجميع أنحاء العالم.

وأضاف المجلس الرئاسي:” في الوقت الذي يعبر فيه المجلس الرئاسي الليبي، للعائلة المالكة، وشعب المملكة المتحدة الصديق عن عميق حزنهم وخالص مؤاساتهم”.

وتابع:” ندعو الله عز وجل أن يمنح الشعب البريطاني الصديق القوة والصبر، وأن تبقى ذكراها خالدة للأجيال القادمة”.