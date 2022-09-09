الوطنية للنفط تنشر أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة برئاسة بن قدارة 

العنوان – طرابلس

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة برئاسة فرحات بن قدارة في 17 يوليو الماضي.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت برفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية مما ساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

وأكدت أنه تمت زيادة الإنتاج بنسبة %160 تقريباً، وزيادة الإيرادات بأكـثـر مـن %50 ويعتبر أعلى دخل من الإيرادات هذا العام.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماعات فنية ومالية مع جميع شركات المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق خطة تطوير شاملة.

وأضاف المؤسسة أن الخطة شملت استهداف الوصول إلى 2 مليون برميل يومياً، وسداد ديون الشركات المقاولين، ودعوة الشركات المحلية والعالمية لاستئناف العمل بالحقول.

وأفادت أنه تم التأكيد على أمن وسلامة العاملين والبنية التحتية في القطاع بتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.

كما قامت المؤسسة بحسب بيان لها بتنفيـذ قـرار 642 لـسـنـة 2013 بـشـأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة %67.

ولفتت مؤسسة النفط إلى أنه تم صرف الميزانيات المتعثرة منذ بداية العام للشركات التابعة للمؤسسة.

وأفادت المؤسسة أنه تم التواصل مع المكونات الاجتماعية لمناطق إنتاج النفط وتصديره وزيارتهم

واتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالبهم العادلة وذلك لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط وحماية المنشآت النفطية من العبث والتخريب.