اوحيدة: دول مثل الجزائر وقطر تغذي الأزمة الليبية بالتدخلات السافرة بالدليل والبرهان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن تصريح الخارجية المصرية حول تشكيلها لجنة للنظر قي وضع شرعية الرئاسة في الدولة الليبية ينم عن شعورها بالمسؤولية تجاه أزمة ليبيا ورغبتها الحقيقية وحسن نيتها لمعالجة الأزمة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” رأى أن الأزمة الليبية تغذيها بعض الدول ومنها العربية بالتدخلات السافرة بالدليل والبرهان؛ الجزائر مثلا كما ذكرت صحيفة نورث أفريكا، إضافة إلى الدولة القطرية غير خافٍ مناصرتها لتيار الإسلام السياسي بكافة توجهاته ومنها الإرهابية منذ الأشهر الأولى لثورة فبراير.

وأضاف:” مصر تستشعر خطر التدخلات الخارجية وتعمل ما بوسعها لحلحلة أزمة الشرعية في ليبيا، وقد عملت على هذا الملف طوال الوقت، ولكن الأطراف المرتهنة للاستعمار التركي والهيمنة الغربية كانوا دائما بالمرصاد”.

اوحيدة أشار إلى أن العمل على بناء الدولة في المناطق المحررة من العصابات والمليشيات المأجورة والمرتهنة للخارج وفساد حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الكارثية هي من أولويات الجمهورية المصرية.

