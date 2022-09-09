اللواء 128: القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد لمن يعبث بأمن البلاد

الوطن|رصد

قالت القوات المسلحة إن كافة وحداتها بقيادة المشير خليفة حفتر على أهبة الاستعداد للضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا، وفق فيديو على حساب اللواء 128 المعزز.

وأكدت القوات أن هذا الاستعداد يأتي إيمانا منها بدور القوات المسلحة والمسؤولية الملقاة على عاتقها، والتي تحتم عليها بسط الأمن والأمان في كافة أراضي الوطن.

وأضافت أن معجزة القوات المسلحة تكمن فيما حققته القيادة العامة من إعادة تكوين وترتيب الوحدات لمقارعة الإرهاب، وأن عناصرها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بأرواحهم الطاهرة، ومعنوياتهم العالية، وإرادتهم الحديدية، وعقيدتهم الراسخة لحماية تراب الوطن.