ليبيا – شكك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب بأن تفعيل عودة الدائرة الدستورية تم بالأساس تحت مظلة قوة المجموعات المسلحة غرب البلاد وليس القانون.

الميهوب علق على احتمالية تقدم البعض بطعون بعدم دستورية البرلمان أو الطعن بقراراته منذ انتخابه في 2014، لصحيفة “الشرق الأوسط”،بالقول:”لن تستطيع الدائرة الدستورية ولا غيرها فعل هذا… ونحن نحذر القضاء من الزج بنفسه بمعارك السياسة، فلن يقبل أحد بقرارات تحت مظلة السلاح والمال”.

The post الميهوب يشكك بصحة انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة العليا وإعادة تفعيل الدائرة الدستورية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية