ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الكثير من القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة والأجسام السياسية ومنها البرلمان بقيت حبراً على ورق لعدم وجود قوة تدعم فرضها وهو ما يبرهن أن كفة الميليشيات هي الأرجح دائماً.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اختلف مع كثير ممن يرى أن عدم سيطرة الإسلام السياسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ممن كانوا بطليعة المباركين لقرار عودة الدائرة الدستورية، على الشرق والجنوب الليبيين كفيلاً بإجهاض تنفيذ أي قرارات قد تصدرها تلك الدائرة بالطعن في شرعية البرلمان أو قراراته وفي مقدمتها قرار تعيين المشير خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الوطني في مارس 2015وكذلك قرار تكليف حكومة باشاآغا.

وحذر التكبالي من استغلال أطراف خارجية للتشكيك بشرعية تلك الأجسام حينذاك، فضلاً عما سيتطلبه نظر كل هذه الطعون من فترات زمنية تقصي أي حديث عن إجراء الانتخابات.

The post التكبالي: قرارات الحكومات المتعاقبة والأجسام السياسية ومنها البرلمان بقيت حبرًا على ورق.. وكفة الميليشيات هي الأرجح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية