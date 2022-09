شلوف: تعرض القضاء للترهيب من قبل الميليشيات في المنطقة الغربية بات أمراً معروفاً

ليبيا – ذهب رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف إلى أن تعرض القضاء للترهيب من قبل الميليشيات في المنطقة الغربية كغيره من المؤسسات بات أمراً معروفاً للجميع وتحديداً للمنظمات الأممية.

شلوف وفي تصريح خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” سلّط الضوء على تحد وعرقلة قيادات تلك الميليشيات التي يقع تحت سلطتها عدد كبير من السجون لقرارات قضائية بالإفراج عن شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي.

ولفت بعض المراقبين إلى أن المنطقة الشرقية لم تنجُ بدوره من أثر انتشار السلاح لكن بدرجة أقل، مشيرين إلى تمكن مجموعات مسلحة قبل ثلاثة أشهر من تهريب بعض المحكومين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل المرج شمال شرق ليبيا، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادتهم.

شلوف لم يستبعد تعرض الدائرة الدستورية وأعضاء بمقرها بالعاصمة للترهيب من قبل الميليشيات، خصوصاً بالقرارات المتعلقة بالصراع السياسي، خاصة أن كل طرف سياسي لن يتردد في توظيفها لنسف شرعية الآخر.

