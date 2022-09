منظمة العلوم والأحياء البحرية تبحث أسباب نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في حوض ميناء درنة

ليبيا – أعلنت منظمة العلوم والأحياء البحرية نفوق أعداد من الأسماك في حوض ميناء درنة اليوم الخميس.

منظمة العلوم والأحياء البحرية أشارت إلى أن فريقها البحثي بالمنظمة يعمل على معرفة الأسباب بحضور عميد البلدية بدرنة المستشار عبدالمنعم الغيثي لمتابعة الأحداث والنقابة الصيادين وجهاز حماية البيئة.

وأوضحت أن فريقها يعمل على تجميع العينات ومتابعة الواقعة في انتظار التقرير حول مستجدات ظاهرة النفوق في الميناء قريبًا.

رئيس الجمعية الليبية لعلوم البحار ضو حدود في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” رجح في أن سبب خروج أعداد كبيرة من الأسماك في حوض ميناء درنة، راجع لجرف تيار لها، أو استعمال “الجولاطينة”، في الاحتمال المرجوح، خاصة إذا كانت الأسماك ذات حجم واحد كما ظهر، مستبعدا نفوق الأسماك بسبب تلوث بيئي.

