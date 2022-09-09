محفوظ: اجراء الانتخابات هو الحل الوحيد لإنهاء جميع الأجسام السياسية

الوطن|رصد

أكد الباحث الحقوقي والدستوري محمد محفوظ أن السير نحو الانتخابات بأسرع وقت هو الحل الوحيد لإنهاء الاجسام السياسية المتصارعة.

وأضاف محفوظ في تصريحاتٍ صحفية، أن بقاء رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة هو الأفضل لتسريع الانتخابات، لأنه إذا ذهب الدبيبة، ستؤجل الانتخابات لما لا يقل عن سنتين.

وأتبع الباحث حديثه قائلًا: “لا أحد في السلطة يريد الانتخابات، وبقاء الدبيبة لن يسرع الانتخابات لأن الدبيبة يريد ذلك، بل لأن الانقسام والصراع سيجبر الأطراف على إجراء الانتخابات“.