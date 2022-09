المبعوث الفرنسي يسلم المنفي رسالة خطية من الرئيس إيمانويل ماكرون

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.

المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا سلم المنفي رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعبر المبعوث، عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.

