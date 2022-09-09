“تخطيط الدبيبة”: على ما يبدو هناك إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد

صرح مجدي الشبعاني نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي لدولة ليبيا، نجاح فريق الخبراء الحكومي بالوفاء باستحقاقات الدولة الليبية المتعلقة بمدى التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التخطيط في حكومة الوحدة المؤقتة إن هذه المرحلة التي تتعلق بالفصل الثاني التدابير الاحترازية والفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات، استغرقت قرابة 3 سنوات، بدءاً من ملء الاستبيان وقائمة التقييم الذاتي ومرورا بالاستعراض المكتبي والردود والمناقشات المكتبية وانتهاء بالاجتماع الذي عقد مع خبراء دولة ليبيا المتواجدين بفيينا وخبراء دولة ليبيا المتواجدين بقاعة ديوان وزارة التخطيط من خلال الربط بمنصة إلكترونية ربطت الكترونيا بين دولتي النمسا وليبيا.

ونقل البيان عن الشبعاني قوله إن هذا الاستعراض لم يكن ليكلل بالنجاح لولا توجيه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ودعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير التخطيط محمد الزيداني والبعثة الدائمة لدولة ليبيا بالنمسا ممثلة بالسفير أسامة عبد الجليل، الذين ذللوا الصعاب للفريق في إتمام هذا الاستحقاق الدولي الهام في أعقد الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنعه.

وبحسب البيان، أكد وفدا دولة المغرب وفنزويلا والأمانة العامة بالأمم المتحدة الذين أشرفوا على استعراض دولة ليبيا، أن هناك على ما يبدو إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد ومنعه، وبالأخص بحجم المشاركة من قبل وزراء التخطيط والاقتصاد ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وحدة المعلومات المالية ومستشار من المحكمة العليا وممثلين وخبراء من وزارة التخطيط والعدل والخدمة المدنية والاقتصاد ومصلحة الضرائب.

ووفق البيان، حظي الاستعراض بمتابعة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد.