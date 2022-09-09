«الأرصاد»: طقس مستقر مع رطوبة عالية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس على معظم المناطق، فيما تبقى الرطوبة عالية على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة، تصل على بعض مناطق الدواخل إلى 40 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة.