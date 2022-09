ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن الغلبة كانت دوماً لقوة السلاح في ظل الأوضاع التي شهدتها الساحة الليبية طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن قرارات الدائرة الدستورية ذاتها قبل تجميدها عام 2016 كانت تقابل بالترحيب تارة والرفض تارة أخرى، وفي بعض الأحيان تطورت الأوضاع وتعرض أعضاء الدائرة للترهيب.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف:” لكن لا يمكن بالوقت ذاته التقليل من أهمية اصطفاف قرارات الدائرة الدستورية لصالح طرف من الأطراف المتصارعة، كون ذلك يسهم بلا جدال في تعزيز وضعيته محلياً ودولياً”.

وأكمل:”الخطر الحقيقي يكمن في توظيف الميليشيات المسلحة من جانب أي من أطراف الصراع بدعم أو إجهاض قرارات تلك الدائرة، خصوصاً أن قيادات تلك الميليشيات تراقب بدقة التطورات السياسية قبل اتخاذ قرارها بالتموضع إلى جانب من يحقق مصالحها ومن تميل له كفة موازين القوى، بعيداً عن شرعيته وأحقيته بتولي السلطة، وهذا ليس بصالح البلاد”.

وتوقع قزيط أن تسقط أغلب القرارات والقوانين الليبية التي صدرت في الفترة من 2014 حتى الآن، والتي تخللتها صراعات مسلحة تحت مقصلة أحكام الدائرة الدستورية، لعدم إيفائها بالمعايير الدقيقة التي تطلبها نصوص قوانين الأخيرة التي وضعت بالأساس لدولة مستقرة”، محذراً من أن توظف قرارات الدائرة سياسياً في ظل استمرار الصراع على السلطة.

The post قزيط يحذر من توظيف قرارات الدائرة الدستورية سياسياً في ظل استمرار الصراع على السلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية