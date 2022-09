المبعوث الفرنسي يؤكد لـ السايح دعم بلاده لاستكمال جهود الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، وذلك بمقر المفوضية.

اللقاء يأتي بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

بدوره،أكد سولير تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.

