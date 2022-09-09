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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2022

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا وتبقى الرطوبة عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38)مْ, تصل على بعض مناطق الدواخل إلى (40)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشط احيانا على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام .
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-37)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:22)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية 2022 الموافق التنبوات الجوية طقس الحرارة الحرار صافيا إلى صافية ظهور السماء العظمي (م(اليوم) الحرارة الصغرى (م(اليوم) 27 السماء السماء السماء 38 صافية صافية صافية صافية 38 24 إلى 25 طرابلس 1 بی 24 السماء السماء السماء نالوت السماء 38 صافية صافية صافية 24 24 24 ي إلي 36 24 25 ے السما قليلة بعض السما السماء 29 27 طهور لهور صافية السماء السما السماء 24 25 مرزق السماء السماء السماء صافية 24 25 22 25 صافية صافية السماء صافية 35 22 الكفرة‏'‏

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