بقاء درجات الحرارة مرتفعة في غرب ليبيا

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تبقى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، مرتفعة على مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه لا تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا والرطوبة عالية على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية.

وبحسب المركز، فإن درجات الحرارة القصوى تسجل في معظمها في الشمال الغربي ما بين (35 – 40) مئوية، بينما تتراوح في الجنوب الغربي ما بين (35-40) مئوية.

وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة ستتراجع قليلاً خلال المساء نتيجة تغير الرياح الى شمالية شرقية، بينما يكون الطقس معتدل على مناطق شرق ليبيا.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى، في الشمال الشرقي تتراوح ما بين (28-34) مئوية، وفي الجنوب الشرقي تتراوح ما بين(34-37) مئوية.