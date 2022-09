تقرير مصري: هذا هو السبب الحقيقي لانسحاب مصر من اجتماعات جامعة الدول العربية

ليبيا – كشف تقرير تحليلي السبب الحقيقي لانسحاب مصر من اجتماعات جامعة الدول العربية برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش.

التقرير الذي نشره موقع “مدى” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أكد إن ما أعلنته الخارجية المصرية عن الانسحاب لموقف واضح يتعلق بعدم شرعية هذه الحكومة لا يمثل السبب الحقيقي لهذا الأمر.

ونقل التقرير عن مسؤولين مصريين ومن الجامعة تأكيدهم إن احتجاج مصر بدأ من قبل جهاز أمني مصري محبط من المفاوضات بين ساسة ليبيا وعدم التزام أنقرة بالتفاهمات التي حصلت مع القاهرة بشأن إيجاد سلطة تنفيذية جديدة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس.

ووفقا لمصادر في جامعة الدول العربية لم يكن الاعتراض المصري على رئاسة المنقوش بل بناء على توصية ممثل جهاز أمني مصري كان حاضرا في الاجتماعات فيما قال مصدر ديبلوماسي ليبي رفض الإفصاح عن هويته قوله إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة نال مؤخرا دعما تركيا أكبر.

وبالعودة إلى المسؤولين المصريين فإن القاهرة غاضبة من تهميش رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا فهو من وجهة نظرها مسعى تركي غير مقبول لتوسيع نفوذ أنقرة السياسي في وقت قال فيه الديبلوماسي إن الدبيبة استطاع التوصل إلى اتفاقات مهمة في اجتماعاته الأخيرة في أسطنبول.

من جانبه قال المحلل السياسي طارق المجريسي:” الدبيبة لم يكن حريصا على إجراء الانتخابات منذ البداية فأفعاله لبناء شبكة رعاية من خلال حكومة كبيرة وخطة عمله الكبيرة والطموحة هي دليل آخر على ذلك ويشير كل شيء حتى الآن إلى تخطيطه ليبقى على المدى الطويل”.

ترجمة المرصد – خاص

