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الارصاد: موجة الحر مستمرة وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 09/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير فى حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا والرطوبة عالية على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربى مع رياح جنوبية شرقية حيث تسجل درجات الحرارة القصوى فى معظمها مابين (35 – 40)مْ وتتراجع قليلاً خلال المساء نتيجة تغير الرياح الى شمالية شرقية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون الطقس معتدل على مناطق شرق ليبيا.
والله اعلـــــــــــــــــــــــم.

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