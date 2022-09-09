الجديد: تقارير المصرف المركزي عن المصروفات والإيرادات محل شك بالنسبة لنا

شكك مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن المصروفات والإيرادات ضمن نشرته الاقتصادية.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الجدول الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ضمن نشرته الاقتصادية، وهو يوضح كمية العملة التي قام المصرف بإصدارها على وجه الدقة من الفئات المختلفة.

جاء ذلك تعليقا على أحد الجداول التي نشرها المصرف، وشاركها الجديد عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأوضح الجديد:” نلاحظ من العمود الأول والثاني أن هناك عملة ورقية من فئة الربع دينار والنصف دينار الورقي لا زالت في التداول بقيمة 15 مليون دينار،

فيكم حد مازال يستعمل في الربع جني لأحمر”.

وشدد على أن المصرف المركزي قام بسحب عملة من التداول بقيمة حوالي سبعة مليار دينار خلال السنة الماضية 2021 ويبدو ذلك واضحا من انخفاض العملة المصدرة من حوالي 40 مليار دينار بداية سنة 2021 الى 33 مليار دينار.

وتساءل:” هل يتذكر أحد منكم أن المصرف قد سحب عملة من التداول خلال سنة 2021 ؟.. ربما في ليبيا أخرى غير ليبيتنا”.

وتابع:” لمن يبحث عن التفسير فالفقرة الأولى تفسر الفقرة الثانية، فمثلما بقت العملة الورقية من فئة الربع دينار والنصف دينار حتى الآن، فقد بقت العملات الملغية في سنوات سابقة ولم يتم معالجتها فنيا إلا خلال سنة 2021″.

وأكد أن مثل هذه الملاحظات تضرب مصداقية تقارير المصرف المركزي في مقتل، سواء نشراته الاقتصادية أو تقاريره عن المصروفات والإيرادات فهي محل شك بالنسبة لنا ولنا عذرنا في ذلك”.