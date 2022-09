الكوني: الرئاسي ملتزم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق إطار توافقي

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بسفير إيطاليا في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” لتدارس سبل تعزيز دعم روما للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد بحث الجانبان اجتماع برلين الدولي للبحث عن مخارج ممكنة تسمح بإنهاء حالة الانسداد الحالية ومؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط المؤمل عقده في ديسمبر المقبل بمشاركة المجلس بصفة طرف أساسي فيه.

وشدد الكوني على التزام الرئاسي باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف مبينا إن أفضل الحلول لمعالجة الأزمة هو العودة لنظام المحافظات لتخفيف الضغوط الإدارية عن العاصمة طرابلس.

