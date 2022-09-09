أبو خزام: الاسترشاد والتشاور… أهداف الدبيبة من زيارة قطر

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي سالم أبو خزام، إن زيارة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إلى دولة قطر تأتي في إطار الدعم القطري لتنظيم الإخوان، بعد انحسار عملهم في كل من تونس ومصر.

ورأى أبو خزام في تصريحات تلفزيونية تابعتها “الوطن”، أن الدبيبة ينسّق مع قطر على اعتبارها المعقل الأخير لتنظيم الإخوان، وهو يذهب إليها للاسترشاد والتشاور.

وأضاف أن الدبيبة يرافق في زيارته تلك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الشخصية المالية التي تسيطر على المصرف منذ 2011، وهي مسافة طويلة قبض فيها الأمور المالية مدعوما من بريطانيا، وفق تعبيره.