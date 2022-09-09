غدا السبت المؤتمر الدولي الأول للهوية الدينية الليبية

تحت شعار ” الهوية الدينية دعامة أساسية للوحدة الوطنية ” تنظم كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن بالإشتراك مـع رابطة علماء ليبيا خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2022

ترتكز الابحات المشاركة في هذا المؤتمر على دراسة الجوانب الأربعـة للهوية الدينية الليبية المتمثلة في قراءة الإمام نافع والعقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف الإسلامي.

يسعى المؤتمر إلى تحقيق عددا من الأهداف الوطنية منها إبراز جهود علماء بلادنا ومواقفهم الحازمة، في الحفاظ على الهوية الدينية الليبية. وما لها من خصوصيات والتعريف بإسهامات علماء بلادنا في تصنيف الكتب والرسائل، حـول قـراءة الإمـام نافع بروايتيها:(قالون وورش)، وعلمي التجويد والقراءات، والعقيدة الأشعرية. والفقه المالكي، والتصوف الإسلامي وإبراز دور الإعلام المحلي في دعم الهوية الدينية، ودفع الشبه والأفكار الدخيلة عنها. الدعوة إلى خطاب إعلامي هادف، يكـون لـه الأثر الإيجابي في ثقافـة المواطن. وتمسكه بالثوابت الدينية في عقيدته وعبادته.

كما يهدف المؤتمر الي التعرف على الجانب التاريخي لمرتكزات الهوية الدينية وأوليتها في ليبيا والحفاظ على خصوصية الهوية الدينية الليبية، وإبراز دورها في دعم الوحـدة

سيتناول المشاركين في المؤتمر عددا من المحاور منها قراءة الإمام نافع بروايتيها، ومكانتها بين القراءات القرآنية

وروايتا الإمامين قالون وورش القـرآنيتين .. خصائص كـل منهما، ومكانتهمـا بـالروايات القرآنية

كما يتناول المحور الاول الجانب التاريخي لروايـة الإمـام قـالون في البلاد الليبيـة … تـاريخ دخولهـا لبلادنا، أسانيدها، وأشهر القراء بها في هذا القطر قديماً وحديثاً والجانب التعليمي للرواية وطرق التحفيظ والتلقي لكتاب لله العزيز قديماً وحديثاً وجهود الليبيين في توطين رواية قالون والحفاظ عليها، على المستويين الشعبي والرسمي، قديما وحديثا ومحاولات التغيير لبعض أحكام القراءات، وتضعيف بعض وجوه الروايات، ممن تأثر بالأفكار الشاذة، وسبل مواجهتها.

المحور الثاني للمؤتمر يبحث المذهب المالكي في ليبيا وجهود الليبيين في الحفاظ عليه وأولية دخول المذهب إلى ليبيا وجهود الليبيين في التمسك به ديانة وقضاء وأعلام ليبيا من المالكية، وأشهر مؤلفاتهم الفقهية والأصولية في المذهب، قديماً وحديثا، وأثر ذلك في الحركة العلمية. صمود الليبيين ومواقفهم عبر التاريخ، في وجـه المحـاولات الدخيلـة لطمـس المذهب المالكي وتحريف أحكامه وجهود العلماء الليبيين في نشر المذهب المالكي وتعميقه، وإثراء آرائه.

اما المحور الثالث فيبحث العقيدة الأشعرية، وأثرها في الوحدة الفكرية لأبناء ليبيا والعقيدة الأشعرية خصائصها، ومرتكزاتها الإيمانية وامتداد العقيـدة الأشـعرية، وارتباطهـا بالأئمـة الأربعـة: (أبو حنيفـة – ومالـك – والشافعي – وابن حنبل) واستقرار العقيدة الأشعرية في بلادنا، وأبرز روادها، وأهم مؤلفات علمائنا فيها وقديماً وحديثاً.

واستقرار العقيدة الأشعرية في بلادنا، وأبرز روادها، وأهم مؤلفات علمائنا فيها قديماً وحديثاً والمصادر الأشعرية التي اعتمد عليها علماء بلادنا في التأليف والتدريس، قديما وحديثا وأثر العقيدة الأشعرية الوسطية في السلم الاجتماعي، وتعميق مشاعر الألفـة بـين الليبيين.

المحور الرابع للمؤتمر يتناول دور التصوف والطرق الصوفية في المجتمع الليبي وركن الإحسان في الدين (التصوف الإسلامي)مفهومه، ومصادره الإسلامية. بالمنهج النبوي في التزكية، وأثر ذلك في مناهج التربية عند رجال التصوف وجهود أعلام الصوفية في إصلاح الفكر الصوفي والسلوكيات التي شوهت مفهوم التصوف في المجتمع، مثل (الجهل، والفقر. والبطالة)، وسبل مواجهتها والدور الريادي لرجال التصوف في خدمة مجتمعاتهم، وإسهاماتهم في المناشط من تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه والدعوة والإرشاد وتربية الناشئة على الفضائل وعقد الحلقات لتدريس العلوم الشرعية، والإفتاء والحث على الأوقاف الخيرية وتقديم المعونات، والإغاثة في الأزمات وبعث مشاريع التنمية المستدامة في المجتمع المحيط والسعي للإصلاح بين الناس، وفض المنازعات، وتمتين العلاقات الاجتماعية ومقاومة الاستعمار وحماية الدين والوطن.

المحور الخامس للمؤتمر يتناول الهوية الدينية في وسائل الإعلام الليبية والمضامين الدينية في وسائل الإعلام الليبية ودور الإعلام الليبي في دعم الهوية الدينية الليبي