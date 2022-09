ليبيا – عقد القائمون على إدارة كلية تقنية المعلومات بجامعة سرت وكلية العلوم والتكنولوجيا في الأردن اجتماعا مشتركا عبر تقنية “زووم” للتواصل المرئي.

بيان صحفي صدر عن جامعة سرت تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تناول الاجتماع سبل التعاون بين الكليتين في المجالات المختلفة.

وأضاف البيان إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجان مشتركة بين الكليتين لوضع اتفاقية التعاون موضع التنفيذ.

