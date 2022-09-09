ليبيا الان

الخارجية الألمانية: نواصل الجهود لإجراء المناقشات حول الملف الليبي

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت الخارجية الألمانية عن استضافتها لمؤتمر دولي يعنى بمناقشة الوضع الليبي والخروج بحل مستدام للأزمة، وذلك بمشاركة السّفير الألماني في ليبيا والمبعوث الألماني الخاص بليبيا في برلين مع مجموعة من دول الأمم المتحدة.

فيما رحبّت الخارجية الألمانية بمبعوثي الأمم المتحدة، مضيفةً أنّها ملتزمة بمواصلة الجهود كافة لإجراء المناقشات حول الملف الليبي.

وجاء في نص وزارة الخارجية: “نظل ملتزمين بمواصلة هذه الجهود. نرحب اليوم بمبعوثي الأمم المتحدة و P3 + 2 + 2 إلى ليبيا هنا في برلين لإجراء مناقشات”.

الوسوم

#الأمم المتحدة ألمانيا ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك