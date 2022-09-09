الخارجية الألمانية: نواصل الجهود لإجراء المناقشات حول الملف الليبي

الوطن|رصد

أعلنت الخارجية الألمانية عن استضافتها لمؤتمر دولي يعنى بمناقشة الوضع الليبي والخروج بحل مستدام للأزمة، وذلك بمشاركة السّفير الألماني في ليبيا والمبعوث الألماني الخاص بليبيا في برلين مع مجموعة من دول الأمم المتحدة.

فيما رحبّت الخارجية الألمانية بمبعوثي الأمم المتحدة، مضيفةً أنّها ملتزمة بمواصلة الجهود كافة لإجراء المناقشات حول الملف الليبي.

وجاء في نص وزارة الخارجية: “نظل ملتزمين بمواصلة هذه الجهود. نرحب اليوم بمبعوثي الأمم المتحدة و P3 + 2 + 2 إلى ليبيا هنا في برلين لإجراء مناقشات”.