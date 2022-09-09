العرفي: قطر دعت عقيلة صالح إلى الدوحة لتقريب وجهات النظر

أيّد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي مقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال العرفي، في تصريح صحفي: “نحن مع تشكيل لجنة قانونية من قبل الخارجية المصرية للنظر في شرعية من يمثل ليبيا”، مضيفا أن ذلك نتاج لما حصل من تذمر لتمثيل وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بصفة الرئيس لجلسة جامعة الدول العربية.

وأضاف النائب أن هناك “حكومة منبثقة من قبل مجلس النواب، منحت لها الثقة وصودق لها على الميزانية، فبالتالي نعتقد أن الخلل في جامعة الدول العربية لعدم نظرها في سيادة الدول وأنظمتها، وفق الإعلان الدستوري الذي تسير به الدولة الليبية”.

وأكد العرفي أن الدولة القطرية دعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الدوحة لتقريب وجهات النظر، مضيفا أن محور النقاش الحقيقي كان لتجنيب كافة المتداخلين في الأزمة الليبية وأن يترك الأمر إلى الليبيين، وفق قوله.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أعلن خلال لقاء متلفز، الأربعاء، سعي دبلوماسية بلاده لتشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية الرئاسة الليبية في الوقت الحالي.

وجاء ذلك في أعقاب انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب يوم ٦ سبتمبر، بسبب ترؤس وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، والتي اعتبرها الوفد المصري لا تمثل الحكومة الشرعية في ليبيا.