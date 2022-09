سولير لـ الكوني: نثمن جهودكم لتحقيق تقدم نوعي بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة

ليبيا- بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع مبعوث فرنسي إلى ليبيا “بول سولير” جهود فرنسا الداعمة إلى مساعي المجلس للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد نقل عن “سولير” تأكيده ثبات الموقف الفرنسي الداعم للجهود الليبية من دون أي تدخل خارجي الرامية إلى بلورة الحل الأمثل لاشكاليات المرحلة وفق رؤية داخلية وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم.

ووفقا للبيان ثمن “سولير” التقدم النوعي لعمل لجنة الـ10 العسكرية خلال الفترة الماضية بهدف المحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد مشيدا في ذات الوقت بالدور الرئيسي للرئاسي في ذلك بصفته القائد الاعلى للجيش فيما أعرب الكوني عن أمله في أن يكون لفرنسا دورا بارزا خلال هذه المرحلة.

وطالب الكوني بحسب البيان الجانب الفرنسي المترأس للاتحاد الأوروبي والمتسلم لرئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر القادم باستغلال ذلك لحل الأزمة الليبية.

