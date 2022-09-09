الزحوف يتحدث عن تفاصيل الاتفاق المبدئي لمنع الحرب في ورشفانة

الوطن|رصد

تحدث عضو أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف عن تفاصيل بنود الاتفاق المبدئي بين جميع الأطراف لمنع الحرب في ورشفانة.

وأكد الزحوف أن جلسة الأربعاء كانت جلسة شبه نهائية، وتوصل المجتمعون فيها على اتفاق بانسحاب قوات الضاوي وأبو زريبة من الطريق الساحلي وتبعيتهم للمنطقة العسكرية الساحل الغربي بإمرة صلاح النمروش، كما اتفقوا على انسحاب قوات اللواء أسامة الجويلي إلى معسكر اللواء الرابع، مشيرًا إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ.

وأجاب عضو أعيان وحكماء الزاوية عن “متى سيتم اعتبار الاتفاق نهائي بشكل رسمي” قائلًا: “الأسبوع للقادم سيكون هناك اتفاق كبير بالمنطقة كاملة الممتدة من جنزور إلى رأس جدير وأيضًا من غريان إلى غدامس“، مؤكدًا أنه لا يستطيع التصريح فيه حتى يتم صياغة بنودهبشكل واضح من جميع البلديات ومدراء الأمن.

وأتبع حديثه قائلًا إن تصريحات يوم الأربعاء جائت لقطع الطريق أمام أصحاب الفتن، وإعطاء مؤشر اطمئنان لسكان منطقة ورشفانة والمناطق المجاورة لها بعد أن اصبحوا متخوفين من الأحداث الأخيرة.