السائح: ليبيا بالترتيب الأول في تصنيف الدول المحتمل انتشار “جدري القرود” بها

حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح من احتمال انتشار مرض جدري القرود في أي لحظة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت ليبيا في الترتيب الأول في احتمالية انتشاره.

وقال السائح في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تمولها قطر وتبث من تركيا، إن جميع الفرق الصحية التابعة للمركز في المنافذ الحدودية جاهزة للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود، مشيرا إلى تجهيز بروتوكول علاجي من قبل اللجنة العلمية في المركز.

وذكر السائح أن المركز اتخذ إجراءات استباقية منذ الانتشار العالمي للفيروس بتوفير مشغلات كشف الفيروس للحالات المشتبه بها وتدريب الفرق الطبية بالإضافة إلى إعداد البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس، موضحا أنه سيتم عزل الحالات المصابة في أقسام الأمراض السارية داخل المستشفيات.

ونوه السائح بأن المرض ليس شديد الانتشار وغير متوقع الانتشار بشكل كبير في البلد كما حدث في كوفيد 19.