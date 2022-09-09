ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 September, 2022

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمركية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سافر برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس إلى برلين في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند، وفق ما نقلت السفارة، “تنضم الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة، وأضاف لقد أكدت من جديد على هذا الهدف في مكالمتي يوم 6 سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والتي اتفقنا فيها على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير”.