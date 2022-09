ليبيا – كشف بيان صحفي عن انطلاق تنفيذ مشروع الإمداد المائي لتوريد وتركيب منظومة نقل مياه النهر الصناعي في عدة أحياء بشرق وجنوب شرق مدينة بنغازي.

البيان الذي نشرته منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة لحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد إن هذه الأعمال المنفذة عبر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تشمل مناطق توكرة ودريانة وسيدي خليفة والكويفية وبنينا في إطار مشاريع خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة.

وأضاف البيان إن نسبة الإنجاز الكلية في هذه الأعمال بلغت حتى الآن قرابة الـ15%.

The post استمرار تنفيذ توريد وتركيب منظومة نقل مياه النهر الصناعي في بنغازي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية