الشكري يطالب الليبيين بالتعلم من التجربة البريطانية في تداول السلطة

الوطن / رصد

عبّرَ رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، عن إعجابه بإجراءات نقل السلطة الملكية في بريطانيا، مطالبًا الليبيين بالاقتداء بها.

وقال الشكري، في تدوينة له: “مات الملك، عاش الملك، لا دبابات في الشوارع ولا مسلحين في أزقة العاصمة لندن، إنها ثقافة التداول السلمي للسلطة للشعوب المتحضرة”.

وتابع: “ما فعلناه في بلادنا (ليس بعيداً عما فعله نيرون بروما) وهو يحتاج إلى جهد ووقت ومال وإعادة بنائها مهمة استثنائية لا ينوء بحملها إلا رأس دولة يعاضده رجال مختارون بحرص وبمواصفات دقيقة”، ثمّ خاطب الليبيين بالقول: “اختاروا ملكاً او امبراطوراً أو قائدا أو رئيس جمهورية بصلاحيات دستورية ذات قبول عام يخرجنا من هذا العبث ويوفر فرصة للأجيال القادمة لكي تستقر وتتفرغ لبناء غدها الآمن في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة”.

وأكّد أن ما حدث أمس من إجراءات نقل السلطة في بريطانيا يحتاج إلى تعقل وتفكير بعيداً عن الأنانيات المتضخمة والجهويات المتأصلة والمصالح المتبادلة.

واختتم الشكري تدوينته بالقول: “مات الملك، فلتحيا حكمة وتبصر وتعقل الشعوب”.