الشكري: اختاروا ملكاً أو امبراطوراً أو قائداً أو رئيساً يخرجنا من هذا العبث

أشاد رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، بإجراءات نقل السلطة الملكية في بريطانيا، وحث الليبيين عل الاقتداء بها.

وقال الشكري في تدوينة عبر “مات الملك، عاش الملك، لا دبابات في الشوارع ولا مسلحين في أزقة العاصمة لندن، إنها ثقافة التدوال السلمي على السلطة للشعوب المتحضرة”.

وأضاف: “اختاروا ملكاً او امبراطوراً أو قائدا أو رئيس جمهورية بصلاحيات دستورية ذات قبول عام يخرجنا من هذا العبث ويوفر فرصة للأجيال القادمة لكي تستقر وتتفرغ لبناء غدها الآمن في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة”.

وتابع الشكري: “ما فعلناه في بلادنا (ليس بعيداً عم فعله نيرون بروما) وهو يحتاج إلى جهد ووقت ومال وإعادة بنائها مهمة استثنائية لا ينوء بحملها إلا رأس دولة يعاضده رجال مختارون بحرص وبمواصفات دقيقة”.

ورأى أن ما حدث بالأمس من إجراءات نقل السلطة في بريطانيا يحتاج إلى تعقل وتفكير بعيداً عن الأنانيات المتضخمة والجهويات المتأصلة والمصالح المتبادلة.

واختتم الشكري تدوينته: “مات الملك، فلتحيا حكمة وتبصر وتعقل الشعوب”.