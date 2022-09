تمكين التلاميذ من الإطلاع ومراجعة أوراق إجابتهم بمنظومة الامتحانات لشهادة التعليم الأساسي

ليبيا – أعلن المركز الوطني للامتحانات فتح عرض أوراق الإجابة في المنظومة الامتحانية لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

بيان صحفي صدر عن المركز التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد نقل عن مديره أحمد مسعود قوله أن ذلك يأتي لتمكين التلاميذ من الإطلاع ومراجعة أوراق إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة.

ووفقا للبيان أوضح مسعود إن هذا الإطلاع والمراجعة يتمان من خلال دخول التلاميذ إلى رابط النتائج.

