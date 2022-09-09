الفريق أول ركن محمد الحداد يدعو للإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة لقطع الطريق أمام تجار الحروب

طرابلس 09 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ظهر الخميس، الشيخ البشتي الزحوف، ممثلا عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

اللقاء جاء استمرارًا للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعددًا من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الإقتتال بين الليبيين.

وأوصى رئيس الأركان العامة خلال اللقاء؛ بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن.

وأكد أنه سيكون لرئاسة الأركان العامة، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعوا للحرب ويحشد لها.

وأستنكر بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد أهلنا في ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، وأكد بأن نظرتنا للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه. (وال)

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